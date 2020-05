Coronavirus, 179 morti e 744 casi in più (ma sempre meno tamponi): sotto i mille i posti letto occupati in terapia intensiva

In Italia altre 179 persone sono morte per conseguenze derivate dal coronavirus con il totale che è arrivato a 30.739. Ieri il dato era di 165. È quanto ha diramato il dipartimento della Protezione civile nel bollettino di oggi lunedì 11 maggio. Sale quindi di 14 unità il dato giornaliero delle vittime mentre scende ancora quello dei positivi: oggi nel nostro Paese sono stati registrati 744 casi in più contro gli 802 di 24 ore fa. C'è anche da sottolineare come l'effetto weekend abbia inciso anche sui dati di oggi: rispetto a ieri sono stati effettuati altri 11mila tamponi in meno con il numero sceso a 40mila in un giorno.

I guariti o dimessi sono 1.401 in più e di conseguenze è sceso anche il numero di persone attualmente positivie in Italia: 82.488, 836 in meno. Ha invece varcato quota mille il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, oggi 999 con una diminuzione di 28 unità. Sono invece 13.359 i ricoverati con sintomi, 259 in meno rispetto a ieri.

Con i 68 decessi registrati oggi in Lombardia supera la soglia dei 15mila morti dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 arrivando a 15.054. In lieve aumento i nuovi positivi con +364 (ieri 282) per un totale di 81.871. I ricoverati in terapie intensive sono 341, 7 in meno di ieri quando invece erano aumentati di 18 pazienti mentre i ricoverati in reparto sono 5.397, -31. Ieri erano 107 in meno. I tamponi eseguiti sono stati 7.508, ieri 7.369. In Piemonte situazione stabile per quel che riguarda i contagi, 111 oggi contro i 117 di ieri, ma altri 33 morti. I ricoverati in terapia intensiva sono 135 (-2 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.021 (-3 rispetto a ieri). Sono invece 80 i nuovi casi di positività e 22 i morti nelle ultime 24 ore in Emilia Romagna.

Basso il dato dei positivi in Veneto, solo 19, e in Toscana, solo 13. Ancora sopra i 40 casi giornalieri la Liguria. Tolto il Lazio che ne registra 25 tutte le altre regioni sono stabili sotto i 20 casi giornalieri. Anche il Molise scede a 13 dopo il cluster individuato nei giorni scorsi.

IL BOLLETTINO DI OGGI

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 219.814 (744 in più rispetto a ieri), di cui 30.739 morti e 106.587 guariti, 1.401 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di 82.488 persone, ieri era di 83.324, un diminuzione di 836 unità.

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 2.606.652, 40.740 nell'ultimo giorno. Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 1.702.283, 25.823 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

Sono 999 i malati in terapia intensiva, 28 in meno rispetto a ieri. Di questi, 341 sono in Lombardia (-7). I ricoverati con sintomi sono 13.359, 259 in meno rispetto a ieri, e 67.950 (-729) sono quelli in isolamento domiciliare.

