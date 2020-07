Coronavirus, muore dopo 4 mesi di ricovero. Il figlio: «Ci mancherai per tutta la vita»

Era stato contagiato dal coronavirus ed era stato il paziente con il più lungo ricovero in terapia intensiva del suo paese. Ha lottato senza tregua fino alla fine, ma dopo quattro mesi in ospedale si è arreso.

La storia di Javier Izuzquiza, un uomo spagnolo, era diventata nota in tutto il paese proprio alla luce di quel lunghissimo ricovero in terapia intensiva, ma non solo. Il figlio Francisco, conduttore radiofonico, aveva raccontato il personale calvario del padre, che era stato ricoverato in ospedale a metà marzo e da allora era rimasto lontano dalla famiglia. Il giovane aveva poi devoluto alla Croce Rossa i proventi pubblicitari dei podcast in cui parlava della malattia del padre.

Dopo la morte del papà, Francisco ha deciso ieri di salutarlo con un tweet. «A mio padre Javier avrebbe fatto tanto piacere ricevere gli applausi al momento di uscire dalla terapia intensiva e finire sul telegiornale. Giovedì scorso ci ha lasciati dopo 120 giorni di lotta senza tregua» - ha scritto Francisco Izuzquiza - «Addio, papà. Ci mancherai per tutta la vita. Questo è il mio applauso per te».



A mi padre, Javier, le hacía ilusión salir en el Telediario entre aplausos en el día de su alta en la UCI por coronavirus. El jueves nos dejó tras 120 días de lucha hasta el final. Hasta siempre, Papá. Nos va a faltar vida para echarte de menos. Aquí tienes mi aplauso 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/zECOJMfoGg — Francisco Izuzquiza (@izuzquiza) July 25, 2020

Il tweet del figlio di Javier Izuzquiza, oltre a ottenere oltre 28mila 'like', ha accumulato anche più di duemila commenti di condoglianze. Alla fine, in un nuovo tweet, il figlio di Javier ha scritto: «Guarda papà, ci sei riuscito: ci sono migliaia di persone che ti applaudono a distanza. Sei finito anche sul telegiornale della Tve (la televisione pubblica spagnola, ndr). Grazie mille a tutti, sono certo che, ovunque egli sia, ha visto tutto e lo avete reso molto felice».



Mira Papá, lo has conseguido. Tienes a miles de personas aplaudiéndote a distancia. Y has salido hoy en el @Telediario_TVE gracias a todos ellos, a @rosacorrea_tv y a @MariaEizaguirre. Muchas gracias a todos. Seguro que le habéis hecho muy feliz allá donde lo esté viendo. https://t.co/1Px7FXo70g — Francisco Izuzquiza (@izuzquiza) July 26, 2020

