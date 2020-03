Coronavirus, muore a Londra ragazzo di 19 anni. Era nato ad un passo dalle Marche

LONDRA - Muore a 19 anni a Londra dove lavorava come aiuto cuoco in un ristorante. Luca Di Nicola era di Nereto, in provincia di Teramo, e da qualche mese viveva in Inghilterra con la mamma e lavora in un locale. Questa mattina la piccola Nereto, centro della Val Vibrata, si è alzata con la drammatica notizia del suo decesso avvenuto, si apprende, per Coronavirus.

La notiza della sua morte circolava già ieri sera. Questa mattina la conferma dall'Alba Adriatica calcio dove gioca il fratello Davide. «Abbiamo mandato un messaggio di cordoglio a Davide per la scomparsa di Luca, siamo attoniti, senza parole - dice Massiamo Valà. dirigente della società sportiva abruzzese - questo virus è davvero pericoloso, dobbiamo tutti cercare di restare in casa, tutte le altre attività, anche il calcio, in questo momento passano in secondo piano»



