Coronavirus, 575 morti e 3.493 casi in più. Crollo dei ricoverati: oltre mille in meno. Boom di guariti: 2.563

Sale diil bilancio dei morti inper conseguenze derivate dal. Ieri il dato era di 525. È quanto ha diramato il capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli in conferenza stampa nel consueto bollettino delle 18 di venerdì 17 aprile.(ieri erano 3.786) registrando di fatto una lieve flessione. Un dato però sempre condizionato dall'aumento dei tamponi dei giorni scorsi (ricordiamo che i risultati dei test arrivano a distanza di un paio di giorni). Anche oggi record: 65.705 tamponi in un giorno. Importante invece: sono ben. Si conferma quindi il trend discendente della pressione sulle strutture ospedaliere.Sono 243 le vittime registrate in Lombardia nelle ultime 24 ore. Sono invece 941 i casi in più che portano il totale a 63.094 da inizio emergenza di cui 11.268 morti e 18.396 dimessi o guariti. Anche nella regione più colpita d'Italia si allenta quindi la pressione sulle strutture ospedaliere dove si registra un calo di 61 pazienti nelle terapie intensive e di 729 tra i ricoverati con sintomi.LEGGI ANCHE:I casiaccertati in Italia dall'inizio dell'emergenzarispetto a ieri), di cuinelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è di, ieri era di 106.607, un aumento di 355 unità. Ieffettuati fino adnell'ultimo giorno (Ieri erano 60.999).Sono, 124 in meno rispetto a ieri. Di questi, 971 sono in Lombardia (-61)., 1.107 in meno rispetto a ieri, e 78.364 (+1.586) sono quelli in isolamento domiciliare.