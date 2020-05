Coronavirus a Milano, salgono in 30 all'alba sul bus e non scendono agli avvisi dell'autista: cosa succederà domani con la Fase 2?

Ultimo aggiornamento: 12:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e si annuncia una giornata difficile sui mezzi pubblici per il rispetto delle norme di sicurezza sul coronavirus.Un antipasto di quello che potrebbe capitare da domani, quando molte persone ritorneranno al lavoro utilizzando metro e bus delle nostre città, è successo l'altro giorno, sabato 2 maggio, a Milano alle prime luci dell'alba. Una trentina di persone è salita, intorno alle 5, a bordo di un autobus sostitutivo della linea metropolitana rossa rendendo di fatto impossibile applicare le misure di sicurezza anti-coronavirus.I passeggeri, quasi tutti con la mascherina ma saliti tutti insieme, avvertiti da un messaggio vocale che il mezzo era pieno e che quindi dovevano scendere, come accade da qualche giorno in vista della fase 2 che comincerà lunedì, non lo hanno fatto.E' stato l'autista a segnalare l'episodio di assembramento ad Atm che sta verificando l'accaduto. E la foto, pubblicata sulla pagina Facebook "Tranvieri di Milano", ha fatto il giro del Web, innescando un'accesa polemica sulla sicurezza anti-Covid sui mezzi pubblici di Milano e d'Italia a partire dal 4 maggio.