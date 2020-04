Matteo Salvini: «Chiederò a Conte lo stop all'autocertificazione»

oggi chiederà a Conte lo stop all' autocertificazione . «Oggi chiederò al presidente Conte, dopo 50 giorni di chiusura, burocrazia e multe, non è il caso di dare fiducia agli italiani ed eliminare l'autocertificazione?». Lo ha spiegato il leader della Lega Matteo Salvini, in collegamento con Telelombardia. «Gli italiani hanno la testa, smettila con l'autocertificazione, lasciamo che polizia e carabinieri tornino al loro sacrosanto lavoro di lotta al crimine e fidiamoci degli italiani», ha aggiunto Salvini.