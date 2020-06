Coronavirus, ai matrimoni via l'obbligo della mascherina per gli sposi: torneranno a baciarsi sull'altare

Coronavirus, ai matrimoni cade l'obbligo della mascherina per gli sposi: così, potranno baciarsi sull'altare. Gli sposi, dunque, torneranno a baciarsi sull'altare senza mascherine perché cade l'obbligo per i futuri coniugi di indossare la mascherina al momento della celebrazione. Resta invece per il sacerdote l'indicazione di proteggere le vie respiratorie e di mantenere la distanza di almeno un metro dagli sposi. Lo riferisce la Conferenza Episcopale Italiana (Cei) dando notizia della risposta ad un quesito sulla questione posta dagli stessi vescovi al ministero dell'Interno.