Marito e moglie muoiono per il coronavirus a 24 ore di distanza. Prima Alberto, e Antonietta l'ha seguito

Hanno passato tutta la vita insieme e insieme sono morti, a causa del coronavirus, a sole 24 ore di distanza l'uno dall'altra. Lui è deceduto a Crema, lei il giorno dopo a Lodi. Il virus si è portato via Alberto e Antonietta Fiorani senza nemmeno lasciar loro il tempo di dirsi addio.





Per loro non potrà esservi neanche il funerale per il protocollo rigido che lascia gli anziani morire soli. Alberto Fiorani, 81 anni di Guardamiglio, era entrato in ospedale ai primi di marzo, la moglie Antonietta, 79 anni, lo aveva seguito qualche giorno dopo. Lui ricoverato a Crema, lei a Lodi, divisi da una quindicina di chilometri.

La separazione forzata è durata 13 ore. «Siamo sicuri che lei non sapesse nulla della morte di Alberto», assicurano i parenti. All'inizio non pareva grave, domenica mattina la situazione è precipitata e in tre ore il virus se l'è portata via. Facendola ricongiungere al marito. Ultimo aggiornamento: 11:05