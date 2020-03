Coronavirus in Lombardia, numeri da incubo: 3095 morti: 546 vittime più di ieri

Coronavirus in Lombardia: i dati aggiornati alle 18 di sabato 21 marzo 2020. Le vittime nella regione sono 3.095, più 546 rispetto a ieri.

In Lombardia, «i pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri, i ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui si aggiungono 1.093 persone riprendere in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti, mentre i decessi sono 3.095, 546 in più ». Sono i numeri resi noti dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

Gallera ha aggiunto che «tutti gli esperti ci sono elencati in quei giorni più duri negli aeroporti sabato e domenica il 13 / oe il 14 / o giorno dall'introduzione dell'effettiva misura di contenimento e, ahimè, gli esperti noti la ragione, dato che i dati sono tutti in forte crescita». Il dato dei decessi con 546 morti in un giorno è il più alto fatto segnare attualmente in Lombardia.

