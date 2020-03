Coronavirus, la Spagna pronta a chiudere tutto: cinque aerei Jet2 tornano indietro a metà volo

La Spagna è dopo l'Italia il Paese europeo più colpito dal Coronavirus e sta per adottare il blocco delle attività non necessarie. Jet 2 ha cancellato tutti i voli e cinque aerei, già partiti dalla Gran Bretagna, sono stati costretti a tornare indietro perché a metà volo è scattato l'ordine, come riporta l'Independent. «Abbiamo preso la decisione di cancellare tutti i voli per la Spagna, le Baleari e le Canarie con effetto immediato», ha detto un portavoce di Jet2 alla Cnn, affermando che la salute e la sicurezza dei clienti è la «priorità della compagnia aerea».

Giovedì, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato uno stato di emergenza di 15 giorni a causa della pandemia di Coronavirus. I cinque voli della compagnia aerea britannica low cost Jet2 erano partiti questa mattina dal Regno Unito ed erano diretti per Malaga e Alicante, in Spagna. Sono stati fatti tornare indietro a metà del volo in seguito alla decisione dal Paese di chiudere tutto per fronteggiare la pandemia di Coronavirus.

Anche la Spagna si prepara a un decreto che imporrà alle persone di rimanere a casa e di uscire solo per comprare cibo e medicine, andare al lavoro o per altre emergenze. Sulla scia di quanto già fatto in Italia, il provvedimento determinerà un blocco a livello nazionale. Le misure escogitate per prevenire la diffusione di Covid-19 sono state anticipate dalla stampa, ma entreranno in vigore da lunedì. Questa notizia ha portato Jet2 ad annullare i voli. «Sappiamo che queste misure locali avranno un impatto significativo sulle vacanze dei nostri clienti, motivo per cui abbiamo preso questa decisione», aggiunge il portavoce Jet2.



