«Coronavirus, farmaco Ivermectin lo uccide in 48 ore»: la scoperta nei laboratori australiani

Ultimo aggiornamento: 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MELBOURNE - Coronavirus, i ricercatori australiani stanno testando un farmaco che ucciderebbe ilin 48 ore. Il farmaco oggetto degli studi dei ricercatori australiani della Monash University di Melbourne, in collaborazione con il Doherty Institute, è l'Ivermectin, farmaco che viene utilizzato per trattare altre malattie come dengue o zika.LEGGI ANCHE:La Ivermectina è un farmaco antiparassitario disponibile in tutto il mondo e riconosciuto dalla Fda, l'Agenzia del farmco americana. «Una singola dose potrebbe eliminare tutto l'Rna virale entro 48 ore - dicono i riceratori -. Entro le prime 24 ore si nota una riduzione davvero significativa».Dalla ricerca in laboratorio alla cura sulle persone, tuttavia, il passo non è breve: i ricercatori australiani ammettono che ci vorrà ancora del tempo per verificare l'efficacia del farmaco sulle persone, determinando quale sia la dose da somministrare efficace nell'uomo.