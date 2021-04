Coronavirus in Italia, scendono i nuovi positivi, ma i morti sono più 300 in 24 ore

Le Marche sono tornate in zona gialla, ma l'allarme Coronavirus non molla l'Italia: secondo il bollettino di lunedì 26 aprile del Ministero della Salute i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 8.444 su 145.819 tamponi (ieri erano stati 13.158 su 239.482 tamponi). Crescono i morti, oggi 301 (ieri erano stati 217). Con 16.539 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 452.812, 8.400 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 236 unità.

Marche in zona gialla ma non per tutti: alcuni comuni restano in arancione rafforzato

Il tasso di positività è in crescita al 5,8% (ieri era stato del 5,49%). ll numero dei mortida coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 119.539. Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva dove ora ci sono 2.849 persone (-13 da ieri), con 114 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.398.763 i guariti in totale (+16.539), mentre 452.812 gli attualmente positivi (-8.400).

