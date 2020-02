Coronavirus, i contagiati in Lombardia sono sei: «Tutti sulla quarantina, condizioni serie». A Codogno chiusi scuole, uffici, bar e locali

Le sei persone risultate positive al coronavirus e ricoverate in questo momento tra gli ospedali di Codogno e Milano, hanno tutte «sui 40 anni». Lo hanno confermato le autorità regionali lombarde oggi in conferenza stampa. Oltre al 38enne ricoverato a Codogno e sua moglie, incinta ma attualmente in maternità, c'è anche un amico dell'uomo con cui aveva fatto sport nei giorni scorsi, arrivato ieri sera in ambulanza all'ospedale di Codogno.



«Sono tutti adulti» e «sono in condizioni serie» le sei persone positive al coronavirus in Lombardia, ha spiegato il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato da SkyTg24 aggiungendo che «il primo paziente è ricoverato al Sacco, gli altri sono tutti a Codogno. Si tratta di una diagnosi impegnativa ma non così drammatica».

Positiva al virus anche la moglie, un'insegnante, che è incinta e in questo periodo non andava a lavoro. Una terza persona che avrebbe avuto contatti con il 38enne si è presentata spontaneamente in ospedale con sintomi di polmonite, mentre un'altra donna, collega del 38enne, è ricoverata in isolamento nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Piacenza. Altre tre persone sono ricoverate con quadro clinico di polmonite all'ospedale di Codogno.