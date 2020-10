​Coronavirus in Italia, continuano a crescere i contagi. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.372 (ieri erano stati 4.458), con 28 morti. Sono stati effettuati 129.471 tamponi.

I nuovi contagi giornalieri individuati in Lombardia sono 983, con un balzo che porta la regione a sopravanzare la Campania che ne registra 769. In Veneto sono 595 i positivi nelle ultime 24 ore, 483 in Toscana.

Ultimo aggiornamento: 17:17

