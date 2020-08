Coronavirus in Italia, 479 nuovi positivi e 4 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Italia, 479 nuovi positivi. Sono 4 i morti con coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il totale delle vittime a 35.396. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute e pubblicati sul sito della Protezione civile.



I dimessi e i guariti sono 146, per un totale che sale a 203.786. La Regione maggiormente colpita dai nuovi contagi è il Veneto (78), seguito da Lazio (68) e Lombardia (61).



Sono diminuiti anche i tamponi effettuati: 36.807, quasi 17mila in meno rispetto ai 53.123 di sabato. Le Regioni in cui non sono stati registrati nuovi casi sono Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Sono in tutto 14.733 le persone attualmente positive in Italia. Sono inoltre 253.915 i casi totali registrati dall'inizio della pandemia nel nostro paese; di questi, 224.694 sono stati identificati con il sospetto diagnostico, 29.221 con l'attività di screaning. Sono stati fatti in tutto 7.557.417 di tamponi per 4.455.931 di persone. Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA