Coronavirus, il virologo Crisanti: «Covid si sta spegnendo? Sono solo chiacchiere»

«Chi parla dell'infettività di questo virus non sa quello che dice, perché l'infettività si misura sperimentalmente e sull'uomo non è possibile fare nessun esperimento e non esiste un modello animale. Senza numeri e senza misura non è scienza, sono solo chiacchiere», spiega Crisanti.«Siccome non è possibile fare sperimentazioni di infettività sull'uomo - aggiunge Crisanti -, nessuno sa qual è la dose infettiva di questo virus e non c'è nulla da commentare: non si può commentare con un argomento scientifico una cosa che non è Scienza».