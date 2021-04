Coronavirus in Italia, crescono i positivi e non si ferma la conta dei morti: 469 vittime in un giorno

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 14 aprile del Ministero della Salute: crescono purtroppo i nuovi positivi in Italia mentre resta alto il numero dei morti. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.168 su 334.766 tamponi (ieri erano stati 13.447 su 304.990 tamponi). Crescono ancora i morti: oggi sono stati 469 (ieri erano stati 476). Con 20.251 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 514.660, 4.560 in meno rispetto a ieri.Il tasso di positività è del 4,8%, in aumento di 0,4 punti rispetto a ieri quando era stato del 4,4%.

