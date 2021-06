Coronavirus in Italia: 2.483 nuovi positivi e 93 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Italia, ecco i numeri del bollettino quotidiano di martedì 1 giugno rilasciato dal ministero della salute: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.483 nuovi casi su 221.818 tamponi testati (ieri erano stati 1.820 su 86.977 tamponi) e 93 morti (82). In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.220.304 , i morti 126.221. Gli attualmente positivi scendono a 225.751, in calo di 7.923 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dell'1,1%, in calo di un punto rispetto al 2,1% di ieri.

Ad oggi sono 989 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, sotto quota mille con un calo di 44 rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (ieri erano stati 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.192 (-290 unità rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 218.570 persone, in diminuzione di 7.589 nelle ultime 24 ore.

