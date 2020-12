Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 7 dicembre: i dati alle 17. Tamponi in forte calo

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 7 dicembre: i dati del Ministero della Salute dopo le 17 su Leggo.it a questa pagina. A pochi giorni dall'entrata in vigore del nuovo dpcm che regolamenta le feste natalizie, da registrare l'ingresso in zona arancione dell'Abruzzo: tutta Italia è dunque uscita dalla zona rossa. Ancora arancioni Calabria, Basilicata, Campania, Toscana, Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta e provincia di Bolzano, mentre tutte le altre Regioni sono gialle.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi numeri su contagi e decessi: con ogni probabilità avremo dati molto bassi, per via del fisiologico calo dei tamponi del weekend, ma occorrerà fare attenzione in particolare alla percentuale di tamponi positivi rispetto al totale. In Veneto i nuovi casi sono 2.550 con 51 morti, in Toscana 593 nuovi positivi.

+++ALLE 17 IL BOLLETTINO NAZIONALE+++

