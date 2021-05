Coronavirus in Italia, cala il numero dei positivi ma torna ad alzarsi quello dei morti

Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 maggio della Protezione civile racconta di un numero di positivi in forte calo (ma ome spesso accade il lunedì con pochi tamponi processati la domenica) e di deessi che, purtroppo, tronano a salire. Nelle ultime 24 contati 5.948 nuovi casi e 256 morti. Ieri erano stati registrati 9.148 nuovi casi e 144 vittime.

Il tasso di positività è oggi del 4,8% (in calo rispetto a ieri, 5,8%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 121.433. Dei 256 morti di oggi 52 vengono dalla Puglia. Sono 121.829 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. I pazienti ricoverati terapia intensiva sono 2.490, 34 meno di ieri. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.395 persone, in aumento di 50 unità rispetto a ieri.

