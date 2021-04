Coronavirus in Italia: crescono i nuovi positivi (14.320) ma calano i morti (288)

Emergenza coronavirus in Italia, l'aggiornamento di oggi, giovedì 29 aprile. Sono 14.320 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.385. Sono invece 288 le vittime in un giorno (ieri 344). Sono 330.075 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 336.336.

Domani il cambio dei colori Covid per le regioni: le Marche sperano in una conferma in zona gialla

Con 18.088 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 438.709, 4.062 in meno rispetto a ieri. ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 120.544. Il tasso di positività è saltio al 4,3% dal 4 di ieri.

