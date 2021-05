Coronavirus in Italia: 5.741 nuovi positivi e 164 morti nelle ultime 24 ore

ROMA - Covid in Italia, il bollettino di oggi, giovedì 20 maggio: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 5.741 su 251.037 tamponi (ieri erano stati 5.506 su 287.256 tamponi). I morti sono stati 164 (ieri 149) . Si abbassano le terapie intensive (-99) e i ricoveri (-635). Sale leggermente il tasso di positività: 2,3% (+0,4%). Sono 29.035.337 le dosi di vaccino somministrate in totale fino a oggi. Con 12.816 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 299.486, 7.244 in meno rispetto a ieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA