Covid in Italia: 5.506 nuovi positivi e 149 morti nelle ultime 24 ore

ROMA - Salgono leggermente i nuovi positivi, ma con più tamponi analizzati, ma soprattutto continuano a scendere i morti. Sono i numeri del bollettino di oggi 19 maggio sul Covid in Italia rilasciato dal Ministero della Salute.

Coronavirus, nelle Marche 130 positivi: continua la discesa, ma in una provincia è più lenta/ La progressione del contagio

APPROFONDIMENTI PESARO Al centro vaccini c'è solo Johnson & Johnson: proteste... IL DECRETO Coprifuoco alle 23, sabato via allo shopping nei centri commerciali,...

Sono 5.506 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore (287.256 i tamponi molecolari e antigenici) ,ieri erano stati 4.452 con 262.864 tamponi. Sono invece 149 le vittime (201). Sono 1.643 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 46 meno di ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 70 (ieri 86). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 11.018 persone, 521 meno di ieri. Il tasso di positività è dell'1,9%, stabile rispetto all'1,7% di ieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA