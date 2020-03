Impennata da incubo. Coronavirus in Italia, oggi 133 morti: sono 366 le vittime totali

Coronavirus in Italia, oggi 133 morti: sono 366 le vittime totali

Sono 622 le persone guarite dal coronavirus in Italia, 33 in più di ieri. Lo ha affermato il commissario per l'emergenza, Angelo Borrelli, durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile di Roma.

Ultimo aggiornamento: 18:42

. Lo ha annunciato Borrelli in conferenza stampa.Sono 650 i malati ricoverati in terapia intensiva per coronavirus, 291 in più rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Di questi, ben 399 sono in Lombardia, che ha avuto un incremento in un giorno di 40 casi. Sono invece 3.557 i malati con sintomi ricoverati e 2.180 quelli in isolamento domiciliare.Bilancio pesante per le morti legate al coronavirus: nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 133, passando da 233 a 366, con un aumento del 57% in un giorno. Il maggior numero viene dalla Lombardia, 113. L'incremento dei malati, passati da 5.061 a 6.387 (+1.326), è stato del 26,2%.Meno marcato l'aumento delle persone guarite, diventate intotale 622, con un incremento di 33 unità (+5,6%). Infine i malati in terapia intensiva sono aumentati di 87(+14,4%). È quanto si evince dai dati della Protezione Civile.