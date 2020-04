Coronavirus Italia, blocco fino a maggio: deroga ​per librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati

Librerie e negozi di vestiti per bambini potrebbero riaprire appena dopo Pasqua. Arriva la proroga dal 14 aprile al 3 maggio del «lockdown» per ridurre il contagio da Coronavirus. La bozza del dpcm in fase di elaborazione in queste ore, a quanto si apprende, confermerebbe tutte le misure che limitano gli spostamenti e le attività produttive.

Ma ci sarebbero alcune novità: potrebbe ripartire il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, potrebbero riaprire le librerie e i negozi di vestiti per bambini e neonati, ovviamente solo nel caso in cui potranno garantire tutte le regole di sicurezza.



