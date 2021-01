Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 30 gennaio 2021: i dati intorno alle 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 30 gennaio 2021. Come ogni giorno intorno alle ore 17, il ministero della Salute darà i dati aggiornati sull'epidemia di coronavirus nel nostro Paese, con i nuovi contagiati, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore su tutto il territorio italiano.

Ricordiamo che ieri, venerdì 29 gennaio, ci sono stati 477 morti e 13.574 contagi. I dati degli ultimi giorni hanno portato alla decisione del cambio di colore per molte regioni, a partire da lunedì 1° febbraio saranno "gialle".

