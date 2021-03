Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 19 marzo: i dati completi dopo le 17

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 19 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Mentre l'Iss conferma i dati preoccupanti sull'indice Rt (ancora stabile a 1,16) e alcune regioni rischiano di entrare in zona rossa, ieri si sono registrati quasi 25mila nuovi contagi, e 423 morti.

APPROFONDIMENTI IERI DUEMILA CASI Covid, boom di contagi in Puglia. Emiliano corre ai ripari:... IN ATTESA Covid, Franco Locatelli: «Chi rifiuterà AstraZeneca... PANDEMIA Covid, l'Iss: Rt nazionale fermo a 1,16, terapie intensive oltre... NOVITà Draghi, conferenza stampa oggi pomeriggio dopo il Dl Sostegni: ecco...

Leggi anche > Covid, l'Iss: Rt nazionale fermo a 1,16, terapie intensive oltre la soglia critica

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Puglia, dove il governatore Emiliano valuta la 'zona rossa rafforzata', dopo gli oltre duemila casi di ieri i nuovi positivi sono oggi 1.785 con 27 morti. In Veneto si registrano invece 1.917 casi e 23 morti, mentre in Toscana i nuovi positivi sono 1.365, con 25 decessi. In Abruzzo i nuovi casi sono 417, con 29 morti, in Basilicata 121 casi e 5 morti.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA