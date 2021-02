Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 12 febbraio: i dati alle 17. Continua il calo in Veneto

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 12 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 su Leggo.it i dati di oggi a questa pagina. Mentre Mario Draghi sta per salire al Quirinale (tra oggi e domani) per sciogliere la riserva e consegnare a Mattarella la sua squadra di Governo, l'Iss nel suo monitoraggio sottolinea come in sette regioni e province autonome su 21 l'indice Rt sia sopra l'1. Ieri i nuovi positivi sono stati oltre 15mila, con 391 morti.

I primi dati dai singoli bollettini regionali. In Veneto i nuovi positivi sono 756, con 34 morti, con un calo costante rispetto a qualche settimana fa quando la regione guidata da Luca Zaia era costantemente oltre i duemila casi giornalieri. Nelle Marche i nuovi casi sono invece 515, mentre in Toscana si registrano 727 casi e 17 decessi.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

