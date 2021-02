Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi sabato 27 febbraio 2021: 18.916 nuovi positivi e 280 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 27 febbraio 2021. Questi i dati di oggi del ministero della Salute: 18.916 positivi e 280 morti nelle ultime 24 ore. I decessi ieri sono stati 253. I tamponi effettuati sono stati 323.047.

Sono 323.047 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 325.404 di ieri. Il tasso di positività è al 5,8%, in diminuzione rispetto al 6,3% di ieri.

Sono 2.216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 22 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 163. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.372 persone, 80 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 411.966, con un incremento di 7.302.

Ricordiamo che ieri, venerdì 26 febbraio, i nuovi positivi registrati sono stati 20.499 su 325.404 tamponi (giovedì 25 erano stati 19.886 su 353.704 tamponi). 253 i morti, giovedì erano stati 308. Con 11.714 dimessi e guariti in più i positivi erano 404.664, 8.521 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 6.710 unità.

