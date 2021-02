Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 febbraio: i dati alle 17. Puglia ancora oltre i mille casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 5 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre il premier incaricato Mario Draghi sta tentando di formare un Governo con l'appoggio delle forze politiche, l'Iss lancia l'allarme sul trend dei casi in aumento in 13 Regioni: i numeri sui contagi degli ultimi giorni sono sostanzialmente stabili, ma la situazione rischia di peggiorare, emerge dal monitoraggio dell'Iss col Ministero della Salute.

Dai singoli bollettini regionali arrivano i primi dati di oggi. In Puglia i nuovi casi sono 1.215 con 29 morti, con la regione guidata da Michele Emiliano che dovrebbe restare arancione. In Veneto i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono invece 668 con 25 decessi, mentre in Toscana i casi sono 703 con 16 morti.

