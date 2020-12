Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 18 dicembre: i dati alle 17. In Veneto oltre 4mila casi

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 18 dicembre del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati di oggi su Leggo.it a questa pagina. Questa sera dovrebbe arrivare la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte che parlerà dei provvedimenti anti contagio che saranno in vigore durante le feste natalizie: dalle prime indiscrezioni l'Italia dovrebbe essere zona rossa nei festivi e prefestivi, zona arancione negli altri giorni.

I dati sui contagi continuano comunque a preoccupare, con Giovanni Rezza del Ministero che ha detto questa mattina che l'indice RT e l'incidenza, dopo una costante discesa, non calano più da qualche giorno. Dai singoli bollettini regionali i primi dati: in Veneto i nuovi positivi di oggi sono 4.211, con 107 morti. In Toscana 514 casi e 42 morti. Ieri in tutto il Paese i nuovi positivi erano stati 18.236, con 683 decessi. In Puglia 1.314 casi e 29 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

