Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 10 marzo: 332 morti e 22.409 casi in più

Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 10 marzo del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 22.409 su 361.040 tamponi (ieri erano stati 19.749 su 345.336 tamponi). 332 i morti di oggi (ieri erano stati 376). Con 13.752 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 487.074, 8.191 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 6.350 unità.

Il tasso di positività è oggi del 6,2% (ieri era stato del 5,7%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 100.811. Dei 332 morti di oggi ben 70 vengono dalla Lombardia, 43 dall’Emilia Romagna, 29 dal Piemonte, 27 dalla Puglia, 26 dalla Campania, 22 dal Lazio e 20 dalla Toscana. La regione più colpita è ancora la Lombardia con 4.422 nuovi casi, seguita dalla Campania a 3.034. Due le regioni oltre i duemila casi: si tratta di Emilia Romagna (2.155) e Piemonte (2.086). Oltre i mille invece Lazio (1.654), Puglia (1.571), Veneto (1.561) e Toscana (1.293).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-mercoledì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: con un numero di tamponi che continua a crescere, crescono nettamente anche i contagi, con un lieve calo di decessi. Tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 56.060 (mercoledì scorso erano 51.083, due settimane fa 39.368), mentre i morti sono 1.026 (936 mercoledì scorso, 948 due settimane fa). Quanto ai tamponi effettuati, tra lunedì e oggi il totale è di 891.060, a fronte dei 865.500 di una settimana fa e dei 814.949 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 10 marzo

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 3.123.368, di cui 100.811 morti e 2.535.483 dimessi e guariti, 13.752 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 478.883, ieri erano 478.883, un aumento di 8.191 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 361.040 (ieri erano stati 345.336). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 43.234.541, mentre il totale delle persone testate è di 20.664.762.

Del totale dei positivi sono 461.365 quelli in isolamento domiciliare (+7.631), 22.882 ricoverati con sintomi (+489) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.827 (+71) di cui 617 in Lombardia (+6), 333 in Emilia Romagna (+26), 267 nel Lazio (+6), 244 in Piemonte (+16), 209 in Toscana (dato invariato) e 165 in Puglia (+2). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 253 (-25 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (53), seguita da Emilia Romagna (47), Piemonte (26), Campania (22), Veneto (19) e Lazio (17).

Ultimo aggiornamento: 17:53

