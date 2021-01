Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, 17 gennaio 2021: 12.415 nuovi casi e 377 morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi, domenica 17 gennaio 2021: sono 12.415 i nuovi casi accertati con 211.078 tamponi effettuati. Il tasso di positività si attesta al 5,88%, mentre calano ricoveri e terapie intensive. I nuovi decessi, nelle ultime 24 ore, sono 377.

I DATI DEL CONTAGIO

Il tasso di positività scende leggermente, passando dal 6,25% di ieri al 5,88% di oggi (ieri i casi positivi erano stati 16.310 a fronte di 260.704 tamponi). La regione che fa registrare il maggior incremento di casi giornalieri è la Lombardia (1603), seguita da Sicilia (1439), Emilia-Romagna (1437), Veneto (1369) e Lazio (1243). La Sicilia è la regione che ha processato più test nelle ultime 24 ore (44.527), seguita da Lombardia (25.051), Lazio (23.443) e Veneto (22.706). Il maggior numero di attualmente positivi si trova nel Lazio (77.510), seguito da Campania (73.111) e Veneto (70.640).

I DATI DEGLI OSPEDALI

Calano complessivamente, seppur di poco, sia i ricoveri (-27) che le terapie intensive (-17). La regione col maggior numero di pazienti ricoverati resta la Lombardia (3610), seguita da Lazio (2766) ed Emilia-Romagna (2529). Lombardia prima anche per posti occupati in terapia intensiva (452) e seguita da Veneto (338) e Lazio (296).

I DECESSI

La regione che comunica il maggior numero di decessi giornalieri è la Liguria (65), seguita da Veneto (46), Emilia-Romagna (41), Campania e Sicilia (35).

IL QUADRO COMPLESSIVO

Gli attuali positivi in Italia sono 553.374, di cui 528.114 in isolamento, 22.757 ricoverati e 2503 in terapia intensiva. Da inizio emergenza processati 29.206.692 tamponi e accertati 2.381.277 casi, con 82.177 deceduti e 1.745.726 guariti.

