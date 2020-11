Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 15 novembre: 546 morti e 33.979 nuovi positivi. Superati 45mila decessi

Coronavirus, il bollettino di domenica 15 novembre del Ministero della Salute: superati i 45mila decessi da inizio emergenza. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 33.979 con 195.275 tamponi (ieri erano stati 37.255 con 227.695 tamponi). 546 i morti (ieri erano stati 544). Con 9.376 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 712.490 (24.055 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 24.509 unità). Il totale delle vittime di Covid-19 sale dunque a 45.229, mentre il numero totale dei casi è di 1.178.529 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2.

APPROFONDIMENTI I DATI DI OGGI Coronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi domenica 15 novembre:... I DATI Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 15 novembre 2020. I...

Dei 546 decessi di oggi 181 sono stati registrati in Lombardia, 45 in Piemonte, 44 in Toscana, 36 in Emilia Romagna e Sicilia, 35 in Campania, 29 in Veneto, 21 nel Lazio e in Liguria, 19 nella provincia autonoma di Bolzano, 12 in Friuli Venezia Giulia e in Puglia, 11 in Umbria.

La Lombardia si conferma anche la regione con l'aumento maggiore di casi giornalieri con oltre ottomila nuovi positivi seguita dalla Campania con 3.771 e dal Piemonte con 3.682. Sopra i duemila casi troviamo Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio mentre sopra i mille la Liguria con 1422 casi. Sotto quota mille le restanti regioni ma solamente il Molise sotto i cento.

IL BOLLETTINO DI OGGI (clicca per visualizzare il pdf completo)

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.178.529 (33.979 in più rispetto a ieri), di cui 45.229 morti e 420.810 dimessi e guariti, 9.376 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 712.490, ieri era di 688.435, un aumento di 24.055 unità.

Sono 3.422 i malati in terapia intensiva (116 rispetto a ieri quando erano 3.306) di cui 837 in Lombardia (+20), 372 in Piemonte (+12), 274 in Toscana (+6), 274 nel Lazio (+1), 246 in Emilia-Romagna (+15) e 241 in Veneto (+13). I ricoverati con sintomi sono 32.047, 649 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 677.021 (23.290 in più).

I tamponi effettuati fino ad oggi sono 18.878.386, di cui 195.275 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 227.695). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 11.416172. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA