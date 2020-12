Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 10 dicembre: 887 morti e 17mila casi in più. I guariti sono oltre un milione

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 10 dicembre del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.999 con 171.586 tamponi (ieri erano stati 12.756 con 118.475 tamponi). 887 i morti (ieri erano stati 499). Con 30.099 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi calano a 696.527 (13.988 in meno rispetto a ieri, quando c'era stato un netto calo di 27.010 unità).

Il totale dei morti sale a 62.626. Il numero totale dei casi è di 1.787.147 dall'inizio della pandemia di Sars-CoV-2. Degli 887 morti di oggi 172 vengono dalla Lombardia, 148 dal Veneto, 84 dal Piemonte, 75 dalla Toscana, 72 dall’Emilia Romagna e 68 dal Lazio. La regione più colpita è oggi il Veneto con 4.197 casi, seguita da Lombardia (2.093), Lazio (1.488), Emilia Romagna (1.453), Puglia (1.332), Campania (1.1198) e Sicilia (1.059). Basilicata, Val d’Aosta e Molise sotto i cento casi.



LA SETTIMANA Lo scorso giovedì 3 dicembre, i nuovi positivi erano stati 23.225 (con 226.729 tamponi e 993 morti). Questa settimana (lunedì-giovedì) i casi in più sono dunque 58.317, oltre 20mila in meno rispetto alla scorsa settimana quando i nuovi positivi erano stati 79.661 (-26,8%). In forte calo però anche il numero dei tamponi, 550.510 questa settimana mentre la scorsa settimana erano stati 746.487 (-26,3%). C'è da sottolineare però come il dato settimanale sia 'drogato' dal Ponte dell'Immacolata che ha portato ad un fisiologico e sostanzioso calo dei tamponi tra lunedì e martedì.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 1.787.147 (16.999 in più rispetto a ieri), di cui 62.626 morti e 1.027.994 dimessi e guariti, 30.099 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 696.527, ieri era di 710.515, un calo di 13.988 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 23.676.174, di cui 171.586 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 118.475). Il totale delle persone testate è di 13.744.859.

I ricoverati con sintomi sono 29.088, 565 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 664.148 (13.394 in meno). Sono 3.291 i malati in terapia intensiva (-29 rispetto a ieri quando erano 3.320) di cui 748 in Lombardia (-18), 339 nel Lazio (-3), 330 in Veneto (+11), 310 in Piemonte (-8) e 247 in Toscana (-6). Per quanto riguarda i nuovi ingressi in terapia intensiva il dato peggiore è della Lombardia (+62), seguita da Veneto (+42), Puglia (+29), Sicilia (+21) e Lazio (+19).

