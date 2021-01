Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 8 gennaio: 620 morti e 17.533 casi in più

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di venerdì 8 gennaio 2021. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 17.533 con 140.627 tamponi (ieri erano stati 18.020 con 121.275 tamponi). 620 i morti (ieri erano stati 414). Con 17.575 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 570.389, 666 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 2.343 unità.

La percentuale dei tamponi positivi è oggi del 12,5%. Il totale delle vittime da coronavirusnel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 77.911. Dei 620 morti di oggi 133 vengono dalla Lombardia, 106 dal Veneto, 80 dall’Emilia Romagna, 46 dalla Campania e 45 dal Lazio. La Regione più colpita oggi è ancora il Veneto con 3.388 casi, seguito dall’Emilia Romagna (2.026), Lombardia (1.963), Sicilia (1.842), Lazio (1.613) e Puglia (1.349).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.237.890, di cui 77.911 morti e 1.589.590 dimessi e guariti, 17.575 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 570.389, ieri erano 571.055, un calo di 666 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 27.579.516, di cui 140.267 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 121.275). Il totale delle persone testate è di 15.249.181.

Del totale dei positivi sono 544.489 quelli in isolamento domiciliare (-688), 23.313 ricoverati in altri reparti (+22) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.587 (stesso dato di ieri) di cui 466 in Lombardia (-7), 357 in Veneto (-2), 309 nel Lazio (-1), 245 in Emilia Romagna (+5), 200 in Sicilia (+4) e 176 in Piemonte (-8). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 187 (+31 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Puglia (33), seguita dal Veneto (31), Lombardia (25), Emilia Romagna (20), Sicilia (16), Lazio (14) e Campania (13).

