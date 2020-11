Coronavirus in Italia, nuovo record di contagi: oggi 446 morti e 37.809 nuovi positivi. Oltre 10mila guariti

Coronavirus in Italia, il bollettino nazionale di oggi venerdì 6 novembre. Nel giorno in cui entra in vigore il nuovo dpcm che divide l'Italia in Regioni rosse, arancioni e gialle, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 37.809 con 234.245 tamponi (ieri erano stati 34.505 con 219.884 tamponi). 446 i morti (ieri erano stati 445). Con 10.586 dimessi/guariti in più nelle ultime 24 ore, gli attualmente positivi salgono ancora a quota 499.118 (26.770 in più rispetto a ieri, quando l'aumento era stato di 29.113 unità).

Il totale delle vittime di Covid-19 sale a 40.638, mentre il numero totale dei casi è di 862.681. Dei 446 morti di oggi 131 vengono dalla Lombardia, 40 da Campania ed Emilia Romagna, 34 dalla Sicilia e 32 dalla Toscana. La Lombardia sfiora oggi i 10mila casi (9.934). Due regioni oltre i 4mila casi: sono Piemonte (4.878) e Campania (4.508). A seguire Veneto (3.297), Lazio (2.699), Toscana (2.592) ed Emilia Romagna (1.953). In totale sono nove le regioni oltre i mille casi, solo una sotto i cento (il Molise con 76). Nessuna regione a contagio zero, una costante ormai da oltre un mese.

I casi Covid-19 in Italia dall'inizio dell'emergenza sono ora 862.681 (37.809 in più rispetto a ieri), di cui 40.638 morti e 322.925 dimessi e guariti, 10.586 nelle ultime ventiquattro ore. Il numero di attualmente positivi nel nostro Paese è 499.118, ieri era di 472.348, un aumento di 26.770 unità.

Sono 2.515 i malati in terapia intensiva (+124 rispetto a ieri quando erano 2.391) di cui 570 in Lombardia (+48), 268 in Piemonte (+19), 234 nel Lazio (+12), 209 in Toscana (+7) e 180 in Campania (+6). I ricoverati con sintomi sono 24.005, 749 in più rispetto a ieri, e le persone in isolamento domiciliare sono 472.598 (25,897 in più). I tamponi effettuati fino ad oggi sono 16.951.896, di cui 234.245 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 219.884). Il numero di persone realmente sottoposte al test sono 10.290.151. Ricordiamo che ogni persona può essere sottoposta a più di un tampone.

