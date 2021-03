Coronavirus Italia, il bollettino di oggi sabato 13 marzo: 26.062 nuovi casi con 372.944 tamponi e 317 vittime. Tasso positività al 6,98%

Covid in Italia, il bollettino di sabato 13 marzo 2021 con i dati ufficiali del Ministero della Salute. Sono 26.062 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 26.824. Le vittime sono state 317, ieri erano state 380. Sono stati effettuati 372.944 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 369.636 . Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,98%, ieri era stato del 7,2%, quindi oggi in calo dello 0,2%. Lombardia, Veneto e Campania le regioni dove si registra il maggior incremento di casi giornalieri. Nessuna regione in Italia a crescita casi zero.

Sono 270 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo giornaliero tra ingressi e uscite è di 68 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.982 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 497 unità rispetto a ieri, portando il totale a 24.153.

«Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+2.341) e oltre 25 mila antigenici per un totale oltre di 42 mila test, si registrano 1.998 casi positivi (+241), 19 i decessi (-5) e 788 i guariti. Diminuiscono i decessi, mentre aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. I casi a Roma città sono a quota 800». Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Coronavirus Veneto, 1517 nuovi positivi (2682 nelle 24 ore) e 16 morti nella notte (24 nelle 24 ore). Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di sabato 13 marzo. Le persone attualmente positive sono 34062 , i decessi dall'inizio nell'epidemia salgono a 10098. La provincia con il maggior numero di nuovi positivi è sempre Padova (452) seguita da Verona (290), Venezia (262), Treviso (255), Vicenza (171), Belluno (34), Rovigo (28). Ricoverati in ospedale 1375 (+6 rispetto a ieri mattina), in terapia intensiva 183 (+14).

Sono 2.940 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 27.263 tamponi analizzati, di cui 4.516 antigenici. Il tasso di positività è quindi del 10,93%. Si registrano purtroppo anche 23 decessi, dei quali 20 deceduti nelle ultime 48 ore, 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 della Regione Campania, diffusi oggi, sabato 13 marzo 2021, e aggiornati alla mezzanotte di ieri. Dei 2.940 nuovi casi, 390 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Resta alto il numero dei sintomatici, 693, mentre gli asintomatici sono 1.857. Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare.

Sono lievemente calati i nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Puglia a fronte di una diminuzione più consistente dei test. Decresce anche il numero dei decessi. Sui 10322 tamponi effettuati sono emersi 1.700 contagi, secondo quanto si legge nel bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Tra i nuovi positivi, 778 sono in provincia di Bari, 60 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia Bat, 190 in provincia di Foggia, 216 in provincia di Lecce, 334 in provincia di Taranto, 5 casi di residenti fuori regione, 7 casi di provincia di residenza non nota. Ieri erano 1.774 i casi positivi su 11.604 test. Sono stati registrati 23 decessi: 9 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 7 in provincia Bat, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Ieri erano 32. In tutto in Puglia sono 4.260 i morti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.682.730 test. Crescono in modo più rallentato oggi i pazienti guariti, a 121.389 mentre ieri erano 120.773 (+616). Sono 38.367 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 37.306 (+1.061). I pazienti ricoverati sono 1.617, ieri erano 1.583 (+34). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 164.016 così suddivisi: 63.908 nella provincia di Bari; 16.807 nella provincia di Bat; 11.840 nella provincia di Brindisi; 31.641 nella provincia di Foggia; 14.337 nella provincia di Lecce; 24.620 nella provincia di Taranto; 623 attribuiti a residenti fuori regione; 240 provincia di residenza non nota.

Dopo il record di nuovi casi di Coronavirus di ieri da inizio pandemia in Emilia Romagna, ben 3.477, oggi il numero dei positivi torna sotto quota 3000 in regione: su oltre 39mila tamponi, sono stati rilevati 2.950 nuovi positivi, di cui 1.261 asintomatici. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 7,5%. E con i 31 decessi registrati nel bollettino di oggi, la quota dei morti legati al Covid in regione sfonda quota 11mila: 11.025, per la precisione.

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati registrati 320 nuovi positivi al Covid-19, di età compresa tra 1 e 94 anni. Quanto ai territori di residenza, 64 infettati sono della provincia dell'Aquila, 103 della provincia di Chieti, 69 della provincia di Pescara, 72 della zona Teramo, 11 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati eseguiti 5.114 tamponi molecolari e 1.865 test antigenici. Undici i pazienti deceduti (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl), 45.865 i guariti (+1212), 11.916 gli attualmente positivi (-994), 649 i ricoverati in area medica (-3), 94 u ricoverati in terapia intensiva (+2), 11.893 in isolamento domiciliare (-273).

Ieri in Italia i nuovi positivi al covid registrati nelle ultime 24 ore erano 26.824 su 369.636 tamponi (l'altro ieri erano stati 25.673 su 372.217 tamponi). 380 i morti di ieri (l'altro ieri erano stati 373). Con 14.443 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 509.317, 11.967 in più rispetto all'altro ieri quando c'era stato un incremento di 10.276 unità.

