Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 dicembre: i contagi risalgono, 16.202 con 575 morti. Quasi 20mila guariti

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di mercoledì 30 dicembre. Nel giorno della conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe Conte, che ha escluso il vaccino obbligatorio ma non ha chiuso all'eventualità di una 'patente di immunità' per i vaccinati, i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 16.202 con 169.045 tamponi (ieri erano stati 11.212 con 128.740 tamponi). 575 i morti (ieri erano stati 659). Il tasso di positività sale al 9,6% (+0,9%).

Con 19.960 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 564.395, 4.333 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 6.493 unità. Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 73.604. Sono sette oggi le regioni oltre i mille casi, solo una oltre i duemila: è il Veneto, che è ancora la più colpita con 2.986 nuovi positivi. A seguire la Lombardia con 1.673, la Puglia (1.470), l’Emilia Romagna (1.427), il Lazio (1.333), la Sicilia (1.084) e il Piemonte (1.046).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.083.689, di cui 73.604 morti e 1.445.690 dimessi e guariti, 19.960 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 564.395, ieri erano 568.728, un calo di 4.333 unità. I tamponi effettuati con test molecolare fino ad oggi sono 26.412.603, di cui 169.045 nell’ultimo giorno (ieri erano stati 128.740). Il totale delle persone testate è di 14.795.168.



Del totale dei positivi sono 538.301 quelli in isolamento domiciliare (-4.216), 23.566 ricoverati in altri reparti (-96) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.528 (-21) di cui 481 in Lombardia (-17), 358 in Veneto (-8), 303 nel Lazio (-2), 230 in Emilia Romagna (+9) e 192 in Piemonte (-4). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 175 (-81 rispetto a ieri): il dato peggiore è del Veneto (36) seguito da Lombardia (21), Emilia Romagna (19), Lazio (18), Sicilia (12), Puglia (11) e Toscana (10). Ricordiamo che la Campania non fornisce per ora il dato degli ingressi in terapia intensiva.

