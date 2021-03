Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 marzo: i dati alle 17. Ancora boom di casi in Emilia Romagna

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 9 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre lo spettro di un nuovo lockdown si fa spazio nel dibattito pubblico, ieri i contagi sono stati oltre 13mila, seppur con il fisiologico calo di tamponi della domenica: le vittime hanno superato quota 100mila dall'inizio della pandemia, ed è forte la speranza di un'accelerazione della campagna vaccinale nelle prossime settimane.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 1.608, con 29 morti, mentre in Toscana i casi sono 1.001 con 21 decessi. Ancora dati altissimi in Emilia Romagna, dove si registrano 2.429 nuovi positivi e 44 morti, mentre in Puglia i casi sono 1.286 e i decessi ben 39. In Friuli Venezia Giulia si registrano invece 598 casi e 14 morti.

