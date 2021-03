Coronavirus in Italia, bollettino domenica 28 marzo: 297 morti e 19.611 contagi

Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi: i dati del Ministero della Salute di domenica 28 marzo. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 19.611 con 272.630 tamponi (ieri erano stati 23.839 con 357.154 tamponi). 297 i morti (ieri erano stati 380). Con 17.950 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 573.235, 1.357 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 5.167 unità. La percentuale di tamponi positivi è al 6.2% (ieri era stato del 6,6%). Domenica scorsa i positivi furono 20.159 con 277.086 tamponi.

Il totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 107.933. Dei 297 morti di oggi 75 vengono dalla Lombardia, 31 dall’Emilia Romagna, 27 dalla Toscana, 23 dal Friuli Venezia Giulia, 18 dalla Campania, 14 dal Lazio e Puglia, 12 dalle Marche, 11 dal Veneto e 10 dal Piemonte.

La Regione più colpita è la Lombardia con 3.520 casi, seguito da Emilia Romagna (2.137), Campania (2.095), Lazio (1.836), Puglia (1.788), Piemonte (1.543), Veneto (1.404), Toscana (1.368).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 3.532.057, di cui 107.933 morti e 2.850.889 dimessi e guariti, 17.950 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 573.235, ieri erano 571.878, un aumento di 1.357 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 49.093.293, mentre il totale delle persone testate è di 22.718.748. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati oggi sono 272.630 (ieri erano stati 357.154).

Del totale dei positivi sono 540.855 quelli in isolamento domiciliare (+1.233), 28.701 ricoverati nei reparti ordinari (+80) mentre i malati in terapia intensiva sono 3.679 (+44). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 217 (ieri erano 264): il dato peggiore è della Lombardia (53), seguita dal Lazio (21), Piemonte (20), Veneto e Emilia Romagna (19).

