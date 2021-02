Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 26 febbraio: 253 morti e 20.499 casi in più. I positivi tornano oltre 400mila

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 26 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.499 su 325.404 tamponi (ieri erano stati 19.886 su 353.704 tamponi). 253 i morti di oggi (ieri erano stati 308). Con 11.714 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 404.664, 8.521 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 6.710 unità.

Il tasso di positività è oggi del 6,3% (ieri era stato del 5,6%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 97.227.

