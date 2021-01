Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi domenica 24 gennaio: 299 morti e 11.629 casi positivi

Coronavirus in Italia, il bollettino di domenica 24 gennaio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 11.629 con 216.211 tamponi (ieri erano stati 13.331 con 286.331 tamponi). 299 i morti (ieri erano stati 488). Con 10.855 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 499.278, 444 in più rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 3.219 unità. La percentuale di tamponi positivi è del 5,38% (ieri era del 4,66%).

Dei 299 morti di oggi 44 vengono dalla Lombardia, 35 dall’Emilia Romagna, 32 dalla Sicilia e dalla provincia autonoma di Trento 28 dal Veneto, 16 dal Lazio e 15 dalla Liguria. La Regione più colpita è oggi la Lombardia con 1.375 nuovi casi, seguita dall'Emilia Romagna con 1.208, dalla Campania con 1.069, dal Lazio con 1.056, dal Veneto con 956 e dalla Puglia con 954.

IL BOLLETTINO DI OGGI

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.466.813, di cui 85.461 morti e 1.882.074 dimessi e guariti, 10.885 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 499.278, ieri erano 499.722, un aumento di 444 unità. I tamponi effettuati fino ad oggi sono 30.934.035, mentre il totale delle persone testate è di 16.443.404. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati oggi sono 216.211 (ieri erano stati 286.331).

Del totale dei positivi sono 475.569 quelli in isolamento domiciliare (+524), 21.309 ricoverati in altri reparti (-94) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.400 (+14). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 120. Il dato peggiore oggi è della Lombardia (19), seguita dalla Sicilia (15) e da Lazio, Emilia Romagna e Veneto (13).

