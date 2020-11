Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 18 novembre: i dati alle 17. Tremila casi in Veneto, 2.500 in Toscana

Coronavirus , il bollettino di oggi mercoledì 18 novembre su Leggo.it a questa pagina dopo le 17 circa. Dopo il boom di decessi di ieri (731, il dato più alto dallo scorso 3 aprile), dai singoli bollettini che iniziano ad arrivare si profilano numeri leggermente più bassi: quasi tremila casi (e 52 morti) in Veneto, poco più di 2.500 in Toscana e 1.300 in Puglia, 641 in Abruzzo, 581 nella provincia di Bolzano, 501 in Umbria. In calo la percentuale di positivi in rapporto ai tamponi in quasi tutte le regioni di cui si conoscono già i dati, tranne il Veneto (17,56%) e l’Umbria (10,66%) che vedono dati in crescita rispetto a ieri.

Ultimo aggiornamento: 17:02

