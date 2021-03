Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 30 marzo: i dati alle 17. In Veneto impennata di morti

Coronavirus in Italia, il bollettino di martedì 30 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Ieri i contagi hanno sfiorato quota 13mila in tutta Italia, ma con il fisiologico calo di tamponi del weekend (circa 160mila): 417 i morti, con il numero di attualmente positivi che è sceso, ma con un aumento ulteriore dei ricoveri e delle terapie intensive.

Dai singoli bollettini regionali i primi numeri di oggi. In Veneto i nuovi positivi sono 1.130 con 52 morti, mentre in Toscana si registrano oggi 1.180 casi e 32 decessi. In Basilicata i nuovi casi sono 135, con 2 morti.

