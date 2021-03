Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 8 marzo: i dati alle 17. Ancora mille casi in Toscana

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 8 marzo del Ministero della Salute: i dati di oggi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno dell'ok definitivo al vaccino AstraZeneca anche per gli over 65 (da circolare del Ministero della Salute), emerge l'ipotesi di un nuovo lockdown di 3-4 settimane, con una zona rossa o arancione rinforzato associata ad una campagna vaccinale massiccia grazie all'arrivo imminente di 40 milioni di dosi nei prossimi quattro mesi.

Ieri i casi sono stati quasi 21mila, con altri 207 morti: il totale delle vittime da Covid sfiora ormai quota 100mila. Dai singoli bollettini regionali di oggi i primi dati: in Veneto i nuovi positivi sono stati 757, con 12 morti, mentre in Toscana si registrano oggi mille nuovi casi, con 22 decessi. In Friuli Venezia Giulia i casi sono 415, con 19 morti. In Puglia 594 nuovi positivi e 25 morti.

+++IL BOLLETTINO NAZIONALE ALLE 17+++

