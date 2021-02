Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 8 febbraio: 307 morti e 7.970 casi in più. Risalgono ricoveri e terapie intensive

Coronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 8 febbraio del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. Mentre il premier incaricato Mario Draghi ha iniziato il secondo giro di consultazioni - che entreranno però nel vivo domani - i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 7.970 su 144.270 tamponi (ieri erano stati 11.641 su 206.789 tamponi). 307 i morti (ieri erano stati 270). Con 15.082 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 419.604, 7.420 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 10 unità.

La percentuale di tamponi positivi è oggi del 5,5% (ieri era stata del 5,63%). l totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 91.580. Dei 307 morti di oggi 51 vengono dalla Lombardia, 32 da Lazio ed Emilia Romagna, 23 dalla Puglia e 22 dalla Sicilia. La Regione più colpita è oggi l’Emilia Romagna, con 1.273 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, unica insieme alla Campania (1.189 casi) oltre i mille casi giornalieri. Sono invece cinque le regioni al di sotto dei cento casi: si tratta di Molise (84), provincia di Trento (66), Sardegna (56), Basilicata (15) e Valle d’Aosta (13).

Covid in Italia, il bollettino dell'8 febbraio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.644.707, di cui 91.580 morti e 2.133.523 dimessi e guariti, 15.082 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 419.604, ieri erano 427.024, un calo di 7.420 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 144.270 (ieri erano stati 206.789). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 34.506.996, mentre il totale delle persone testate è di 17.757.000.

Del totale dei positivi sono 397.934 quelli in isolamento domiciliare (-7.717), 19.527 ricoverati in altri reparti (+261) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.143 (+36) di cui 362 in Lombardia (+4), 272 nel Lazio (+8), 183 in Emilia Romagna (+2), 181 in Sicilia (+3), 164 in Puglia (+2), 153 in Veneto (dato invariato) e 148 in Piemonte (+8). Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 105 (-34 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (22), seguita da Puglia (16), Piemonte (13), Lazio (12), Sicilia e Toscana (10)

