Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 4 marzo: i dati alle 17. Impennata di contagi in Campania

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 4 marzo del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati su Leggo.it a questa pagina. I numeri degli ultimi giorni su contagi e decessi vedono un'impennata in tutta Italia, con diverse regioni che vanno verso la zona rossa: da domani la Lombardia diventerà arancione scuro, mentre Campania, Emilia Romagna e Toscana potrebbero passare da arancioni a rosse. Ieri si sono registrati quasi 21mila nuovi positivi con 347 morti.

Dai singoli bollettini regionali i primi dati di oggi. La Toscana conta oltre mille casi: oggi 1.239 nuovi positivi e 23 morti, mentre il Veneto vede 1.487 nuovi casi e 20 decessi. Impennata di contagi in Campania, dove i nuovi positivi sono 2.780, con 40 morti. In Calabria 226 casi e 3 morti, in Umbria 267 casi e 8 morti, mentre in Abruzzo i nuovi positivi sono 552, con ben 27 morti.

Ultimo aggiornamento: 16:44

