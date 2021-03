Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 18 marzo: 423 morti e 24.935 casi in più. Ancora male Puglia e Lombardia

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 18 marzo del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 24.935 su 353.737 tamponi (ieri erano stati 23.059 su 369.084 tamponi). 423 i morti di oggi (ieri erano stati 431). Con 15.976 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 547.510, 8.502 in più rispetto a ieri quando c'era stato un incremento di 2.893 unità.

Il tasso di positività è oggi del 7,04% (ieri era stato del 6,2%). ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 103.855. Dei 423 morti di oggi 92 vengono dalla Lombardia, 65 dall’Emilia Romagna, 45 dal Piemonte, 36 dal Veneto, 27 dalla Puglia, 25 dalla Toscana e 23 dal Lazio. La regione più colpita è anche oggi la Lombardia con 5.641 nuovi positivi, seguita da quattro regioni oltre i duemila casi: si tratta di Emilia Romagna (2.531), Piemonte (2.357), Campania (2.223) e Puglia (2.082), con quest'ultima che registra oggi il record di contagi dall’inizio della pandemia.

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-giovedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa: con un numero di tamponi che cresce in modo lieve, crescono anche i contagi e soprattutto i morti. Tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 83.657 (giovedì scorso erano 81.733, due settimane fa 73.948), mentre i morti sono 1.710 (1.399 giovedì scorso, 1.275 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 1.271.211, a fronte dei 1.263.277 di una settimana fa e dei 1.205.135 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino del 18 marzo

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 3.306.711, di cui 103.855 morti e 2.655.346 dimessi e guariti, 15.976 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 547.510, ieri erano 539.008, un incremento di 8.502 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 353.737 (ieri erano stati 369.084). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 45.894.515, mentre il totale delle persone testate è di 21.554.881.

Del totale dei positivi sono 517.483 quelli in isolamento domiciliare (+8.309), 26.694 ricoverati con sintomi (+177) mentre i malati in terapia intensiva sono 3.333 (+16) di cui 786 in Lombardia (+5), 385 in Emilia Romagna (+4), 315 in Piemonte (dato invariato), 299 nel Lazio (+3), 246 in Toscana (+5) e 219 in Puglia (+1). Calano rispetto a ieri invece gli ingressi in terapia intensiva che sono oggi 249 (-75 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Lombardia (58), seguita da Emilia Romagna (26), Piemonte (23), Puglia (21), Veneto e Lazio (20).

