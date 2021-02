Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 11 febbraio: 391 morti e 15.146 casi in più. I guariti sono quasi 20mila

Coronavirus in Italia, il bollettino di giovedì 11 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 15.146 su 292.533 tamponi (ieri erano stati 12.956 su 310.994 tamponi). 391 i morti (ieri erano stati 336). Con 19.838 dimessi e guariti in più gli attualmente positivi sono 405.019, 5.092 in meno rispetto a ieri quando c'era stato un calo di 3.856 unità.

Il tasso di positività sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. ll totale delle vittime da coronavirus nel nostro Paese dall'inizio della pandemia sale a 92.729. Dei 391 morti di oggi 71 dall’Emilia Romagna, 54 dalla Lombardia, 33 dalla Puglia, 31 da Lazio e Veneto e 26 dalla Sicilia. La Regione più colpita è la Lombardia che torna oltre i duemila casi (2.434), seguita da altre cinque regioni oltre i mille casi: si tratta di Campania (1.694), Emilia Romagna (1.345), Lazio (1.271), Puglia (1.248) e Piemonte (1.189).

Covid Italia, il riepilogo della settimana

Ecco i dati di questa settimana (lunedì-giovedì) e il confronto con quelli di sette giorni fa. Tra lunedì e oggi i nuovi positivi sono 46.702 (giovedì scorso erano 44.433, due settimane fa 48.730), mentre i morti sono 1.456 (1.727 giovedì scorso, 1.920 due settimane fa). Quanto ai tamponi, tra lunedì e oggi il totale è di 1.022.060, a fronte dei 936.297 di una settimana fa e dei 969.099 test di due settimane fa.

Covid in Italia, il bollettino dell'11 febbraio

(clicca per visualizzare il pdf)



Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia è dunque di 2.683.403, di cui 92.729 morti e 2.185.655 dimessi e guariti, 19.838 nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente positivi sono 405.019, ieri erano 410.111, un calo di 5.092 unità. I tamponi totali (molecolari più antigenici) effettuati solo oggi sono 292.533 (ieri erano stati 310.994). I tamponi totali effettuati fino ad oggi sono 35.384.786, mentre il totale delle persone testate è di 18.040.938.

Del totale dei positivi sono 383.951 quelli in isolamento domiciliare (-4.752), 18.942 ricoverati in altri reparti (-338) mentre i malati in terapia intensiva sono 2.126 (-2) di cui 368 in Lombardia, 257 nel Lazio, 178 in Emilia Romagna, 165 in Puglia e Sicilia, 150 in Piemonte e 135 in Veneto. Gli ingressi di oggi in terapia intensiva sono invece 151 (-4 rispetto a ieri): il dato peggiore è della Campania (20), seguita da Lazio (16), Puglia (14), Lombardia (13), Sicilia e Toscana (11) e Marche (10).

Ultimo aggiornamento: 17:39

